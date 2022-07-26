В Японии 42 человека пострадали от нападения диких обезьян

Жители японского города Ямагути подвергаются нападениям со стороны диких макак. Об этом сообщает BBC.

За последние несколько недель за помощью обратились 42 пострадавших от диких обезьян. Агрессивные животные сначала нападали только на детей и женщин, затем переключились на стариков, а теперь не боятся даже взрослых мужчин.

Полицейские пытались поймать макак с помощью ловушек, однако этот способ оказался неэффективным. Тогда к делу привлекли специалистов, которые вооружились ружьями, заряженными дротиками с транквилизаторами.

По словам зоологов, столкновения человека с дикими животными стали следствием программы по защите макак. Раньше эти обезьяны считались исчезающими, меры по сохранению вида привели к тому, что их численность резко возросла.

Токио, Зоя Осколкова

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