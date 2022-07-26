В Греции турист лишился головы при попытке сделать селфи с вертолетом

В Греции погиб турист из Великобритании, когда решил сделать селфи рядом с вертолетом. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла по возвращении туристов на материк с острова Миконос. 22-летний турист вышел из вертолета и попытался сфотографировать себя на смартфон, но подошел слишком близко к лопастям. Винтом ему отрубило голову.

В настоящее время проводится расследование произошедшего. Пилоту вертолета грозит обвинение в непредумышленном убийстве. Предполагается, что он разрешил пассажирам покинуть борт до того, как заглушил основной двигатель.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»