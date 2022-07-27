В Индии от японского энцефалита скончались свыше 40 человек

В Индии как минимум 44 человека скончались от вируса японского энцефалита. Об этом сообщает агентство ANI.

Случаи заражения зафиксировали в северо-восточном штате Ассам. За последние сутки от энцефалита умерли три пациента, было зарегистрировано еще восемь новых заболевших.

Предполагается, что распространению инфекции способствовали муссонные дожди и последующие наводнения. Из-за непогоды увеличилась численность комаров, которые являются переносчиками вируса.

За последние шесть лет только в Ассаме жертвами энцефалита стали 660 жителей. Власти региона выделили дополнительное финансирование на борьбу с распространением заболевания.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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