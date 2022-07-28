В Никарагуа при падении автобуса с обрыва погибли 12 человек

В Никарагуа пассажирский автобус рухнул в пропасть. В результате погибли не менее 12 человек, еще более 30 получили различные ранения. Об этом сообщает радиостанция La Primerísima.

ДТП произошло на трассе между населенными пунктами Эстели и Кондегой. В этот момент в автобусе находилось 90 пассажиров.

Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, погибли от 12 до 15 человек. Еще четыре находятся в критическом состоянии. Более 30 пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

По информации правоохранительные органов, среди погибших и раненых есть иностранные граждане.

Манагуа, Зоя Осколкова

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