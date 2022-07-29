В выходные два астероида размером с небоскреб пролетят мимо Земли

30 и 31 июля мимо Земли пролетят два астероида размером с небольшие небоскребы. Об этом сообщает NASA.

30 июля в два часа ночи по московскому времени к нашей планете приблизится астероид под названием 2016 CZ31. Этот космический объект периодически пролетает мимо Земли. В этот раз он подойдет на расстояние 2,8 млн км и пронесется со скоростью примерно 55 тыс. км/ч.

Второй астероид 2013 CU83 приблизится к нашей планете на расстояние 6,9 млн км и будет двигаться значительно медленнее – 21 тыс. км/ч. Минимальной дистанции с Землей он достигнет в полтретьего ночи по московскому времени 31 июля.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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