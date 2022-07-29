В Италии пенсионер выбросил сканер с миллионом евро

Эко-центр в итальянском муниципалитете Кьямпо уничтожил сканер с миллионом евро. Технику сдал в переработку 70-летний местный житель.

Мужчина сдал в утиль фотокопировальный аппарат. Работник эко-центра Sea не проверит лоток для бумаги и отправил сканер на переработку. В процессе из техники посыпались крошечные кусочки купюр номиналом в 500, 200 и 100 евро.

Работники предположили, что внутри аппарата мог находиться по меньшей мере миллион евро. От денег остались только конфетти и клочки не переработанных банкнот. Управляющий директор Sea Джузеппе Зилиани хранит остатки купюр и сожалеет, что деньги не нашли до уничтожения и не вернули владельцу.

Владелец аппарата позже пожаловался в мэрию, что сдал на переработку аппарат, в котором лежали его завещание и сбережения, пишет Il Giornale di Vicenza Territory.

Рим, Наталья Рязанова

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