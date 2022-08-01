В Индии 10 пассажиров погибли из-за короткого замыкания в автомобиле

В Индии 10 человек погибли и еще 16 получили травмы из-за неисправности электропроводки автомобиля. Об этом сообщает издание Bhaskar.

Трагедия произошла в штате Западная Бенгалия. В пикапе, направлявшемся к священному месту Джалпеш, находились 27 человек. Когда машина ехала по мосту Дхарла в городе Куч-Бехар, произошло короткое замыкание.

От удара током 10 пассажиров погибли на месте, еще 16 получили электротравму. Пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Водитель пикапа не пострадал, ему удалось выбраться из кабины сразу после произошедшего. В настоящее время он скрывается от правоохранителей.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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