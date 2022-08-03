На фабрике в Индии более 100 человек отравились газом

В Индии работники швейной фабрики пострадали из-за утечки газа. Об этом сообщает телеканал Times Now.

Инцидент произошел на предприятии в южном индийском штате Андхра-Прадеш. В тот момент на производстве были задействованы около тысячи сотрудников, основная часть из которых женщины.

Одновременно несколько десятков работников пожаловались на головную боль, тошноту и удушье. Некоторые начали терять сознание. Часть пострадавших госпитализировали, остальных эвакуировали и закрыли цех. Проводится расследование.

Отмечается, что это второй подобный случай на этой фабрике. В начале июня около 300 рабочих испытывали те же симптомы. Тогда работодатель принял решение продолжить производственный процесс, хотя причина массового недомогания сотрудников не была установлена.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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