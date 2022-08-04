В Австралии четыре человека получили огнестрельные ранения

На северо-востоке Австралии четыре человека пострадали при стрельбе. Правоохранители разыскивают человека, отрывшего огонь по людям. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел в поселке Боги, штата Квинсленд. На место происшествия прибыли сразу восемь машин скорой помощи, два вертолета и аварийные службы.

Один из раненых был обнаружен неподалеку от собственного дома. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивается, как критическое. Известно еще о троих раненых, но за медицинской помощью они не обращались.

В настоящее время виновник инцидента не установлен. Полиция объявила в районе чрезвычайное положение в соответствии с Законом об охране общественной безопасности. Местных жителей просят держаться подальше от места происшествия.

Сидней, Зоя Осколкова

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