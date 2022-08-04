В Афганистане появились тайные школы для девочек

В Афганистане некоторые школьные преподаватели продолжают обучать девочек несмотря на то, что это запрещено после прихода к власти в стране движения «Талибан» (запрещено в России).

В Афганистане девочки старше 11 лет не должны ходить в школу. Не так давно, стало известно о появлении так называемых секретных школ, где обучение можно продолжить.

«Девочки и женщины в моей деревне неграмотны. Я хотела стать учителем, чтобы изменить это. Если не будет учителей среди женщин, девочки так и останутся необразованными», – приводит агентство Vice слова 20-летней Сабиры, которая принимает учениц у себя дома.

Примечательно, что власти знают о существовании некоторых школ для девочек, но разрешают им работать на определенных условиях. Так в одном из учреждений развесили плакаты, на которых объясняются преимущества ношения хиджаба. Пока эти плакаты висят в школе, она может принимать девочек.

Кабул, Зоя Осколкова

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