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NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 08:14 мск

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В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек

В Таиланде жертвами пожара в ночном клубе стали 13 человек. По предварительным данным, иностранцев среди погибших нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Пожар произошел в заведении Mountain B, расположенном в провинции Чонбури. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около часа ночи.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя и обнаружили 13 тел погибших. Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще 35 пострадавшим.

В настоящее время полиция занимается опознанием жертв. По предварительной информации, все они были гражданами Таиланда.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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