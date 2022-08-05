В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек

В Таиланде жертвами пожара в ночном клубе стали 13 человек. По предварительным данным, иностранцев среди погибших нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Пожар произошел в заведении Mountain B, расположенном в провинции Чонбури. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около часа ночи.
Прибывшие на место пожарные потушили пламя и обнаружили 13 тел погибших. Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще 35 пострадавшим.
В настоящее время полиция занимается опознанием жертв. По предварительной информации, все они были гражданами Таиланда.
Бангкок, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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