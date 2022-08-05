Из-за аномальной жары в Великобритании пересохла Темза

В Великобритании из-за аномальной жары пересохла одна из крупнейших рек королевства Темза. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на экологическую организацию Rivers Trust.

Отмечается, что в графстве Глостершир на протяжении продолжительного периода времени наблюдается жаркая погода. Истоки Темзы превратились в едва заметный ручей на протяжении около восьми километров вниз по течению.

Подобное произошло впервые за всю историю наблюдений.

В то же время синоптики не прогнозируют каких-либо резких изменений. В регионе продолжится жаркая и засушливая погода, а столбики термометров будут достигать выше 30 градусов.

Лондон, Зоя Осколкова

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