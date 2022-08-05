Более 13 метров: американка стала рекордсменкой Книги Гиннеса по длине ногтей (ФОТО)

Жительница американского штата Миннесоты стала новым мировым рекордсменом по длине ногтей на руках, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Общая длина ногтей Дианы Армстронг составляет 13,06 метра, сообщается на сайте Книги.

По словам женщины, она отращивает ногти уже более 25 лет. Ее самый длинный ноготь – это ноготь на большом пальце правой руки длиной 138 см 94 мм, а самый короткий – на левом мизинце длиной 109 см 20 мм.

Фото: guinnessworldrecords.com

В последний раз американка стригла ногти в 1997 году. Но вскоре после этого ее дочь Латиша умерла во сне от приступа астмы в возрасте 16 лет. Этот трагический случай потряс ее семью, и женщина поклялась никогда больше не стричь ногти.

«Она (Латиша – прим. ред.) была единственной, кто делал мне маникюр. Она полировала их и подпиливала для меня. Той ночью она занималась моими ногтями. Мы не спали всю ночь, так что после этого я просто не могла стричь их», – пояснила Диана.

Женщина объяснила, что боролась с депрессией в течение десяти лет, и отращивание ногтей было ее способом держать в мыслях свою покойную дочь.

Теперь, когда они достигли экстремальной длины, на покраску каждого ногтя Дианы уходит от четырех до пяти часов. «Я не была в маникюрном салоне около 22 лет. Когда они видят, что я иду, они говорят: «О, нет», – призналась женщина.

На самом деле их покраска – это настолько трудоемкий процесс, что Диана делает маникюр только раз в четыре-пять лет. На это уходит от 15 до 20 бутылочек лака для ногтей. «В последний раз я красила ногти на этой неделе, и это заняло четыре дня!», – рассказала американка. Вместе с тем, она отметила, что не собирается стричь ногти и даже не подумает об этом, даже если ей за это заплатят.

Москва, Наталья Петрова

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