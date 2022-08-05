В США четыре человека пострадали от удара молнии рядом с Белым домом

В Вашингтоне четыре человека были госпитализированы с травмами от удара молнии. Отмечается, что пострадавшие были ранены, когда прогуливались рядом с Белым домом.
ЧП произошло в парке Лафайет в непосредственной близости с резиденцией президента США, сообщают американские СМИ. Молния ударила в людей на глазах у полиции и сотрудников секретных служб.
В результате пострадали двое мужчин и две женщины. Они госпитализированы с опасными для жизни травмами. Врачи оценивают состояние пациентов как критическое.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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