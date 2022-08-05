В США четыре человека пострадали от удара молнии рядом с Белым домом

В Вашингтоне четыре человека были госпитализированы с травмами от удара молнии. Отмечается, что пострадавшие были ранены, когда прогуливались рядом с Белым домом.

ЧП произошло в парке Лафайет в непосредственной близости с резиденцией президента США, сообщают американские СМИ. Молния ударила в людей на глазах у полиции и сотрудников секретных служб.

В результате пострадали двое мужчин и две женщины. Они госпитализированы с опасными для жизни травмами. Врачи оценивают состояние пациентов как критическое.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»