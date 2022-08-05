В Лас-Вегасе в перестрелке погиб человек

В Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает KTNV со ссылкой на управление полиции.

Неизвестный открыл огонь в гостиничном номере отеля Mirage. В результате один человек погиб. Информация о других возможных жертвах и преступнике не приводится, однако известно, что еще есть пострадавшие.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и заблокировали здание. В соцсетях появились кадры, на которых десятки силовиков находятся в казино на первом этаже отеля. По словам очевидцев, полицейские долгое время не позволяли никому уйти.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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