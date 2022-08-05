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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 12:30 мск

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Президент Мексики призвал прекратить все войны на планете на пять лет

Президент Мексики Лопес Обрадор призвал объявить всеобщее перемирие на ближайшие пять лет. По его словам, это поможет справиться с кризисом.

«Мир в состоянии договориться между всеми народами, всеми странами о перемирии, по крайней мере, на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, поразившему народы», – сказал Обрадор.

По его словам, необходимо объявить перемирие, которое положит конец войне, в том числе торговой, конфронтации и провокациям. «Пусть все остается как есть, когда прекратятся боевые действия, особенно война между Россией и Украиной», – отметил глава государства.

При этом контролировать выполнение обязательств, по мнению Обрадора, могла бы Организация Объединенных Наций.

В ответ на глобальные вызовы президент Мексики предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».

Мехико, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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