В Газе погиб еще один высокопоставленный член «Исламского джихада»

Высокопоставленный командир запрещенной в РФ террористической группировки «Исламский джихад» Халед Мансур погиб в секторе Газа после израильского авиаудара.

«Лидер Халед Мансур, член совета безопасности и командующий южным регионом погиб в результате вчерашнего израильского авиаудара», – цитирует Reuters заявление группировки.

Ранее отвечавший за северный регион сектора Газа командир Тайсир аль-Джаабари также погиб во время израильского налета.

По меньшей мере, 24 палестинца, среди них шестеро детей, погибли, 203 получили ранения за два дня обстрелов, сообщает Минздрав Газы. По данным агентства, палестинские боевики выпустили по Израилю более 400 ракет. Сообщений о пострадавших не было.

Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился бить точечно по целям группировки. Из сектора Газа по израильским территориям также был открыт огонь.

Газа, Наталья Рязанова

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