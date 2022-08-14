В коптской церкви Египта произошел крупный пожар: более 40 человек погибли

В церкви в египетском городе Гиза произошел крупный пожар, в результате которого, по меньшей мере, 35 человек погибли и еще 45 – получили ранения.

«Тридцать пять человек погибли, 45 ранены в результате пожара в церкви в Египте», – говорится в сообщении агентства Reuters, которое цитирует РИА «Новости».

Как отмечается, в церкви собрались 5 тысяч человек. После возгорания возникла давка.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс», которое цитирует «Интерфакс», со ссылкой на местные органы власти уточняет, что пожар произошел в коптской церкви, число жертв ЧП превысило 40 человек.

Гиза, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»