США накроет поясом экстремальной жары и последствия будут ужасными

В Соединенных Штатах Америки в течение следующих 30 лет возникнет «пояс экстремальной жары». Он накроет собой площадь от Луизианы на юге страны до озера Мичиган на севере, пересекая таким образом весь Средний Запад Америки.

В этом районе, где проживает более 100 миллионов американцев и который охватывает четверть страны, в 2053 году будет наблюдаться по крайней мере один день экстремальной жары в году с температурой, ощущаемой выше 51 ° C. Согласно новому климатическому докладу, опубликованному накануне некоммерческой организацией First Street Foundation, в настоящее время экстремальная жара затрагивает примерно 50 округов США с населением 8 миллионов человек. Через 30 лет она затронет уже более 1000 округов, включая штаты Техас, Луизиана, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Айова, Индиана и даже южный Висконсин.

В отчете отмечается, что особенно пострадает Средний Запад из-за его удаленности от моря, хотя другие более мелкие регионы на восточном побережье и в южной Калифорнии также будут подвержены негативному воздействию высоких температур. Отметим, что по статистике жара – это погодное явление, которое вызывает самую высокую летальность в Соединенных Штатах, опережая наводнения и ураганы. Жара может привести к еще большему числу госпитализаций. Это особенно опасно в местах, не привыкших к сильной жаре, например, речь идет о севере США.

Фонд First Street Foundation основывал свои прогнозы на умеренном сценарии экспертов ООН по климату (МГЭИК), согласно которому пик выбросов парниковых газов приходится на 2040-е годы, а затем снижается. Помимо этих экстремальных температур, в принципе по всей территории СШа температура воздуха должна увеличиться по средним показателям.

Количество «опасных дней», определенных в отчете как дни, когда температура почти достигает ощутимых 38°C, особенно увеличится на юге страны.

Во многих регионах вокруг Мексиканского залива в настоящее время около 100 дней в году проходят при такой температуре, но ожидается, что в 2053 году их будет более 120. Волны тепла, когда эти очень жаркие дни следуют друг за другом без перерыва, также, как ожидается, будут усиливаться: через тридцать лет в крупных регионах Техаса и Флориды может наблюдаться до более чем 70 дней подряд при температуре около 38°C.

«Мы должны подготовиться к неизбежному», – заявил в основатель First Street Foundation Мэтью Эби. По его мнению, последствия от грядущей экстремальной жары в США будут ужасными.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»