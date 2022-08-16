«Симптомы простуды»: первая леди США заразилась коронавирусом

У первой леди США Джилл Байден диагностирован Covid-19. Как сообщает пресс-служба супруги американского президента, как минимум пять дней она будет находиться на изоляции.

«После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным», – говорится в заявлении пресс-службы (цитата по РИА «Новости»).

Сообщается, что у первой леди умеренные симптомы, так как она дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки от коронавируса.

«Следуя указаниям медицинского регулятора, она будет находиться в изоляции от других как минимум пять дней. Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся», – отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июле у президента США Джо Байдена дважды был диагностирован коронавирус.

Вашингтон, Мария Соколова

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