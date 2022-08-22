Деннис Родман летит в Россию, чтобы освободить осужденную за наркотики Бритни Гринер

Легенда НБА Деннис Родман планирует отправиться в Россию, чтобы добиться освобождения звезды WNBA Бритни Гринер, которая была приговорена к девяти годам лишения свободы за хранение наркотиков.

Как сообщает Daily Mail, Родман уточнил, что получил разрешение на поездку и надеется в ближайшее время увидеться с президентом России Владимиром Путиным, которого, по его словам, он знает «слишком хорошо».

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке, – сказал Родман в интервью NBC News. – Я постараюсь поехать на этой неделе».

Родман известен тем, что дружит со многими мировыми лидерами. После поездки в Москву в 2014 году Родман назвал президента России Владимира Путина «крутым».

Помимо Путина, бывшая звезда НБА считает своим хорошим другом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Родман совершил в эту страну несколько поездок и даже помог освободить в 2014 году христианского миссионера Кеннета Бэя, которого в Северной Корее обвинили в попытке свергнуть правительство.

В настоящее время Гринер находится в тюрьме в России за то, что в феврале ввезла в страну два картриджа для электронных сигарет с маслом каннабиса. Конопля в России нелегальна.

В ряде СМИ уточняют, что пока не очень ясно, как Родман планирует договориться об освобождении Гринер, но он поедет в Россию, несмотря на рекомендации Госдепартамента по поездкам, призывающие людей не посещать РФ в связи с конфликтом на Украине.

Москва, Елена Васильева

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