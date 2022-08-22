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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 августа 2022, 11:57 мск

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В Греции молнией убило альпиниста

В Греции молния ударила в группу альпинистов. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел во время соревнований Six Peaks, в рамках которых 55 альпинистов должны были пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро.

В ночь на 21 августа началась гроза, молния ударила в группу спортсменов. От травм на месте скончался 55-летний мужчина, еще один турист пострадал и был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Афины, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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