В Греции молнией убило альпиниста

В Греции молния ударила в группу альпинистов. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел во время соревнований Six Peaks, в рамках которых 55 альпинистов должны были пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро.

В ночь на 21 августа началась гроза, молния ударила в группу спортсменов. От травм на месте скончался 55-летний мужчина, еще один турист пострадал и был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Афины, Зоя Осколкова

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