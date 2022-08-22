В Греции молнией убило альпиниста

В Греции молния ударила в группу альпинистов. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Инцидент произошел во время соревнований Six Peaks, в рамках которых 55 альпинистов должны были пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро.
В ночь на 21 августа началась гроза, молния ударила в группу спортсменов. От травм на месте скончался 55-летний мужчина, еще один турист пострадал и был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Афины, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube