В Лондоне обнаружили тело шурина принца Чарльза

В Лондоне обнаружили мертвым кузена жены принца Уэльского Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 59-летнего Чарльза Виллерса было найдено в номере отеля Durrants, который располагается в престижном районе Мэрилебон. По всей видимости, мужчина покончил с собой.

Виллерс стал участником одного из самых продолжительных бракоразводных процессов в истории Великобритании. Он расстался со своей женой Эммой в 2012 году, а с 2014 года, когда было подано заявление о разводе, конфликт между супругами так и не был урегулирован.

Кроме того, по данным британских СМИ, Виллерс недавно был признан банкротом.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»