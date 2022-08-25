российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 августа 2022, 11:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Лондоне обнаружили тело шурина принца Чарльза

Фото: FreePik

В Лондоне обнаружили мертвым кузена жены принца Уэльского Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 59-летнего Чарльза Виллерса было найдено в номере отеля Durrants, который располагается в престижном районе Мэрилебон. По всей видимости, мужчина покончил с собой.

Виллерс стал участником одного из самых продолжительных бракоразводных процессов в истории Великобритании. Он расстался со своей женой Эммой в 2012 году, а с 2014 года, когда было подано заявление о разводе, конфликт между супругами так и не был урегулирован.

Кроме того, по данным британских СМИ, Виллерс недавно был признан банкротом.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,