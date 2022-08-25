В Великобритании у школы нашли трех живых питонов

В Великобритании в мусорном контейнере около школы обнаружили трех королевских питонов. Оказывается, что местный житель решил таким образом избавиться от своих питомцев. Об этом сообщает The Mirror.

Британец несколько лет ухаживал за пресмыкающимися, но теперь траты на их содержание оказались слишком высокими. Мужчина не придумал ничего лучше, как положить змей в пакеты из супермаркета и выбросить.

Полицейские сначала обнаружили двух питонов, а третьего удалось найти только на следующий день. «К счастью, не на школьной площадке», – рассказал изданию прокурор Мартин Баттерворт.

Суд оштрафовал мужчину, который подкинул питонов к зданию школы, а также запретил ему заводить домашних животных в течение семи лет.

Лондон, Зоя Осколкова

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