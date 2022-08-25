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Четверг, 25 августа 2022, 15:08 мск

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В Лондоне встали часы на башне Биг-Бен

Фото: FreePik

В Лондоне остановились часы на башне Вестминстерского дворца, известной как башня Елизаветы или Биг-Бен. Об этом сообщается в твиттере британского парламента.

Часы перестали идти по техническим причинам. «Сегодня вы могли заметить, что часы на башне Елизаветы показывают неправильное время. Их пришлось приостановить и перезапустить, чтобы установить некоторые комплектующие», – говорится в сообщении.

Планируется, что в ближайшее время часы вернутся в штатный режим.

Реконструкция лондонской башни с колоколом Биг-Бен началась еще пять лет назад. В проекте значатся ремонтные работы не только основного часового механизма, но и маятника, а также самой конструкции здания.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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