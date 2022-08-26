В Мексике маленькая девочка очнулась на собственных похоронах

В Мексике ребенок очнулся на собственных похоронах. Девочку отравили в больницу, но несмотря на усилия врачей она скончалась. Об этом сообщает The Mirror.

Трагедия произошла в штате Сан-Луис-Потоси. Трехлетняя девочка заболела несколько дней назад. У ребенка поднялась температура и началась рвота. Медики выписали жаропонижающее и отправили мать с дочкой домой. Позже состояние малышки ухудшилось, ее вновь отвели в больницу. Реанимационные мероприятия не помогли, врачи констатировали смерть ребенка.

На похоронах гроб был закрыт стеклянной крышкой. Мать заметила, что стекло запотело, а тетя увидела, что ребенок моргает. Когда гроб скрыли, оказалось, что у девочки прощупывается пульс, ее незамедлительно госпитализировали. Однако в больнице маленькая пациентка скончалась.

Этим делом заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура начала расследование. Точные причины смерти ребенка установит вскрытие.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»