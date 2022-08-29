Талибы требуют от Пакистана закрыть небо для американских беспилотников

Властвующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) требует от Пакистана введения запрета на пролет американских БПЛА. Об этом сообщает The Hill.

Как заявил и. о. министра обороны в афганском правительстве Балиба Мохаммад Якуб, у талибов есть информация о том, что беспилотники проникают в Афганистан через пакистанскую границу. «Мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас», – сказал Якуб на пресс-конференции в Кабуле.

В министерстве иностранных дел Пакистана опровергли эти утверждения, назвав их домыслами. «В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения», – говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Более того, Исламабад призвал Кабул не допускать использования афганской территории «для террористической деятельности против какой-либо страны».

Кабул, Зоя Осколкова

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