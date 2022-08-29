В Индии взорвали два нелегально построенных небоскреба

В Индии снесли два небоскреба, которые были построены без необходимых разрешений. Об этом сообщает агентство AFP.

103-метровые башни-близнецы были построены в пригороде индийской столицы Нью-Дели. Застройщик высоток начал строительство, не оформив необходимые бумаги. Долгое время здания стояли заброшенными.

Власти приняли решение снести небоскребы. Башни разрушили контролируемым взрывом, для этого понадобилось четыре тонны взрывчатки.

Для того, чтобы избежать случайных жертв, жильцов ближайших домов эвакуировали. Кроме того, в высотках отловили и вывезли всех бродячих собак, которые там обитали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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