Во время фестиваля в Лондоне были ранены несколько человек

Во время фестиваля в Ноттинг-Хилле произошло несколько нападений с ножом. Количество пострадавших не уточняется, известно, что один из них скончался.

Двухдневный карнавал поначалу проходил без каких-либо серьезных происшествий, однако ночью после окончания мероприятия на улицах возникли беспорядки. Молодые люди устраивали драки, поджигали и грабили торговые палатки.

Кроме того, зафиксировано несколько поножовщин, в результате одной из них смертельное ранение получил 21-летний британец. Из-за толпы машине скорой помощи было сложно приблизиться к пострадавшему.

Как сообщили в Скотланд-Ярде, в общей сложности правоохранительные органы произвели 209 арестов, в том числе 46 за нападение, восемь за сексуальное насилие, 36 за хранение наркотиков, 33 за хранение огнестрельного оружия и один за грабеж, сообщает DailyMail.

Лондон, Зоя Осколкова

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