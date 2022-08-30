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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 30 августа 2022, 13:25 мск

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В Гибралтарском заливе столкнулись два судна

В Гибралтарском заливе случилось ЧП на воде, там столкнулись два судно. Одно из них наполовину затонуло.

Как сообщает правительство британской заморской территории, один из участников инцидент в бухте стало судно, груженное тяжелой нефтью, дизельным топливом и мазутом. В результате аварии оно наполовину погрузилось под воду.

После столкновения все портовые операции были приостановлены на четыре часа. В данный момент порт работает в штатном режиме.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Гибралтар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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