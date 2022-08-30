В США в школу случайно привезли партию оружия

В США в школу доставили коробку с ружьями. Оказалось, что курьер перепутал адрес. Об этом сообщает издание Complex.
Инцидент произошел в Пенсильвании. Сотрудники образовательного учреждения ожидали получить партию учебников и канцелярских товаров. Однако, когда они вскрыли коробку, то обнаружили шесть винтовок.
На место незамедлительно вызвали полицейских. Те провели расследование и выяснили, что курьер перепутал адрес доставки.
Ружья предназначались для коллекционера, который живет в соседнем городке. В полиции уточнили, что мужчина купил оружие на законных основаниях.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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