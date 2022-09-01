В Нигерии жених и пятеро гостей погибли в ночь после свадьбы

В Нигерии жених и несколько гостей загадочным образом погибли в ночь после свадьбы. Еще несколько человек, в том числе невеста, госпитализированы. Об этом сообщает Daily Mail.

Торжественная церемония бракосочетания 33-летнего Обинна Дике и его возлюбленной Небечи прошла 26 августа в городе Энугу. Ночью несколько гостей остались в доме молодоженов, а на утро жених и еще пять человек были обнаружены мертвыми.

Невеста и остальные гости были без сознания, изо рта у них шла пена. Соседи, пришедшие навестить молодоженов, вызвали медиков. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят расследование. По одной из версий, люди могли отравиться едой на свадьбе, либо причиной их гибели стал угарный газ от генератора, который занесли в дом, потому что на улице шел дождь.

Абуджа, Зоя Осколкова

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