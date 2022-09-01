В Индии мужчина поджег 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж

Житель Индии поджег 19-летнюю девушку после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина долго преследовал девушку, она отказывала ему и даже пожаловалась отцу, а тот собирался поговорить с навязчивым поклонником, но не успел. Однажды ночью парень пробрался в комнату к возлюбленной, облил ее керосином и поджег.

Девушку с обширными ожогами доставили в больницу. Медики несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но от полученных травм она скончалась.

Правоохранители задержали злоумышленника и его сообщника, который продал ему керосин. При этом преступник улыбался во весь рост, когда его фотографировали в полицейском участке. Когда снимок попал в СМИ, общественность негодовала. Люди требуют максимально строгого наказания.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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