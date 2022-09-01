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NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 16:00 мск

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В США сотрудница аэропорта погибла из-за волос, запутавшихся в ленте для багажа

В США женщина, которая занималась разгрузкой багажа, получила смертельную травму. Ее волосы запутались в подвижной ленте. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в Новом Орлеане. Сотрудница разгружала только что прибывший борт. В какой-то момент ее волосы запутались в ленте багажа.

Коллеги поспешили на помощь, но травма оказалась очень тяжелой. Пострадавшую госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей она скончалась.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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