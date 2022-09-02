В Зимбабве 2500 диких животных перевезут на другой конец страны из-за засухи

Власти Зимбабве разрешили перевезти более 2500 диких животных из южного заповедника на север страны из-за засухи. Перемещение животных станет самым крупным за 60 лет, рассказал представитель Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.

Всего планируется переместить 400 слонов, 2000 импал, 70 жирафов, 50 буйволов, 50 антилоп гну, 50 зебр, 50 канн, 10 львов и стаю из 10 диких собак. Их отвезут в три заповедника на севере: Сапи, Матусадонья и Чизарира – примерно за 700 км от прежнего места обитания. Это поможет восстановить популяцию диких животных в долине реки Замбези.

Фараво пожаловался, что они только справились с проблемой браконьерства ради сохранения популяции, но засуха стала даже более масштабной проблемой. Животным не хватает воды и пищи, и они вынуждены покидать привычное место обитания, искать пропитание вблизи от людских поселений. Это опасно как для людей, так и для животных, передает Associated Press.

Хараре, Наталья Рязанова

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