Во Франции трактор раздавил оказавшегося под колесами младенца

Во Франции четырехмесячный малыш погиб под колесами трактора. Правоохранительные органы выясняют, как ребенок оказался на месте сельскохозяйственных работ.

Как сообщает издание L'Union, трагедия произошла 31 августа в одном из виноградников в окрестностях коммуны Беттон. Колыбелька с мальчиков стояла в тени трактора. Водитель завел машину и наехал на младенца, не заметив его.

От полученных травм малыш скончался на месте. Тракториста задержали, но через некоторое время отпустили без предъявления обвинений.

Правоохранители выясняют, почему ребенок оказался в опасной близости от спецтехники. Проводится расследование.

Париж, Зоя Осколкова

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