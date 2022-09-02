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В армии США зафиксировано рекордное число сексуальных домогательств

Фото: FreePik

В Вооруженных силах США растет число сообщений о сексуальных домогательствах. По мнению Пентагона, это говорит о растущем доверии к власти. Об этом сообщает CBS News.

За последний год около 36 тысяч американских военнослужащих в ходе конфиденциального опроса заявили, что они испытали нежелательный сексуальный контакт. Четыре года назад таких было около 20 тысяч, свидетельствуют данные Минобороны и ВС США, которые приводит телеканал.

Прирост сообщений о сексуальных домогательствах негативно влияет на потенциальных новобранцев. В настоящее время недобор солдат в армии США составляет около 25%, американцам не хватает около 10 тысяч военнослужащих.

«Армейское командование признает, что для родителей и других лиц, влияющих на новобранцев, важно чувствовать уверенность в том, что их сын или дочь в безопасности и о них позаботятся на службе», – сообщает телеканал.

Вместе с тем, американские чиновники видят положительную тенденцию в росте числа обращений о сексуальных домогательствах. По их мнению, это говорит о растущем доверии к системе, а жертвы, открыто заявившие о правонарушениях, могут получить максимум поддержки.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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