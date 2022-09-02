В Нигерии ввели штрафы за рекламу с белыми актерами

Власти Нигерии запретили снимать в рекламных роликах иностранцев. Нарушителям грозит штраф. Об этом сообщает Hypebeast со ссылкой на Федеральное министерство информации и культуры Нигерии.

Совет по регулированию рекламы Нигерии (ACRON) ввел официальный запрет на съемки белых людей в рекламе, а также на озвучку людьми, говорящими с британским акцентом. Компании, которые хотят продолжить снимать иностранцев, должны будут согласовать с властями и заплатить деньги в казну.

Игроки рекламного рынка Нигерии указывают на то, что еще 10 лет назад в роликах соотношение иностранных лиц и местных моделей составляло 50/50, а все голоса были с британским акцентом.

Однако сейчас в стране наблюдается подъем, а нигерийцы гордятся своей родиной и своим происхождением. По мнению президента Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стива Бабаеко, в государстве с населением около 200 млн человек не составит труда найти местных моделей для рекламы.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»