В Индии 16 человек получили травмы в парке аттракционов

В Индии 16 посетителей парка аттракционов попали в больницу с серьезными травмами. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах платформа с людьми неконтролируемо рухнула вниз с башни свободного падения.

Как правило, за несколько метров до земли аттракцион резко тормозит. В этот раз что-то пошло не так, платформа врезалась в землю на всей скорости.

По предварительным данным, различные травмы получили несколько десятков человек. 16 пострадавших госпитализированы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»