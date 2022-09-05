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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 5 сентября 2022, 09:01 мск

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В Индии 16 человек получили травмы в парке аттракционов

В Индии 16 посетителей парка аттракционов попали в больницу с серьезными травмами. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах платформа с людьми неконтролируемо рухнула вниз с башни свободного падения.

Как правило, за несколько метров до земли аттракцион резко тормозит. В этот раз что-то пошло не так, платформа врезалась в землю на всей скорости.

По предварительным данным, различные травмы получили несколько десятков человек. 16 пострадавших госпитализированы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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