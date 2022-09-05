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Понедельник, 5 сентября 2022, 10:56 мск

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Иран анонсировал закупку у России истребителей Су-35

Фото: ru.freepik.com

Иран рассматривает возможность покупки истребителей Су-35 у России, заявил в воскресенье вечером главнокомандующий ВВС США генерал Хамид Вахеди.

В течение многих лет Иран и Россия ведут переговоры о поставке Тегерану российских истребителей Су-30, что также подвергается критике со стороны Вашингтона.

«Покупка Sukhoi 30 не стоит на повестке дня, – пояснил накануне Хамид Вахеди. – Мы надеемся в будущем приобрести так называемые истребители Су-35 поколения 4++».

Отметим, что пока открыт и вопрос по поставке в Иран системы С-300. Тегеран и Москва заключили контракт на поставку российской противоракетной системы в 2007 году, но в 2010 году Москва приостановила продажу в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН против ядерной программы Ирана.

В 2015 году, незадолго до заключения международного соглашения по иранской ядерной программе, Москва вновь санкционировала поставку С-300. В мае 2016 года министерство обороны Ирана сообщило СМИ, что его страна теперь «обладает стратегической системой С-300».

Тегеран, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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