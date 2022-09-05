Сомали находится на грани голода, предупредил в понедельник глава гуманитарного агентства ООН.

«Голод стучится в дверь. Сегодня последнее предупреждение», – заявил Мартин Гриффитс, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на пресс-конференции из столицы Сомали Могадишо. Он указал, что последние данные «указывают на конкретные признаки того, что голод будет в период с октября по декабрь этого года в двух районах на юге страны – Байдабо и Буурхакаба». Г-н Гриффитс сообщил также, что глубоко потрясен уровнем боли и страданий сомалийцев, и что он видел детей настолько истощенных, что они едва могли говорить.

По данным ООН, в общей сложности 7,8 миллиона человек, то есть почти половина населения страны, пострадали от исторической засухи, причем 213 000 из них подвержены высокому риску голодной смерти в ближайшие месяцы.

Страна переживает уже третью за десятилетие засуху, но нынешняя «превзошла ужасающие засухи 2010-2011 и 2016-2017 годов по продолжительности и серьезности», уточнил Гриффитс.

Отмечается, что засуха уничтожила стада, необходимые для выживания в основном скотоводческого населения, а посевы были съедены нашествием саранчи, пересекшей Африканский Рог в период с конца 2019 по 2021 год.

Последствия пандемии коронавируса (изоляция, медленная торговля и т. д.) сделали жизнь многих сомалийцев еще более сложной, цены на некоторые товары взлетели. «В некоторых частях Сомали цены на основные продукты питания, такие как красное сорго, поднялись выше уровня, наблюдавшегося во время голода 2011 года. Способы производства продуктов питания и получения дохода у людей исчерпаны, и срочно необходимо широкомасштабное вмешательство для спасения жизней и предотвращения голода», – заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

Могадишо, Елена Васильева

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