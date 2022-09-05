Бразилец 11 дней выживал в море в холодильнике

В Бразилии рыбак спасся после кораблекрушения, забравшись в холодильник. Его нашли спустя 11 дней. Об этом сообщает CNN.

44-летний Ромуальдо Родригес путешествовал в одиночку, когда его судно начало тонуть у северных берегов Бразилии. Мужчина не умел плавать, поэтому забрался в морозильную камеру и стал ждать спасения.

Один из матросов сухогруза заметил холодильник и разглядел в бинокль, что в нем кто-то есть. Мужчину подобрали, накормили и напоили. Оказалось, что он дрейфовал 11 дней и преодолел за это время 450 км.

При этом бразилец случайно пересек границу и оказался у побережья Суринама. Ему пришлось 16 дней доказывать, что он стал нарушителем не по своей воле. В результате мужчину переправили на родину.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»