В Австралии грызунам вживят капсулы с ядом для массового истребления кошек

Австралийские ученые разработали план, цель которого – истребить одичавших кошек. Для этого грызунам вживят капсулы с ядом. Об этом сообщает издание ACS.

В Австралии наблюдается самый высокий уровень вымирания млекопитающих в мире. По мнению специалистов, главная причина в одичавших кошках, которых завезли на материк еще в XVIII веке из Великобритании.

По оценкам специалистов, в Австралии обитают от 10 до 20 миллионов диких кошек. Они расплодились и активно истребляют мелких животных и птиц. За каждого убитого зверя охотникам дают награду, а заповедники огораживают высокой стеной.

Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды предложили вшивать в тела грызунов капсулы с ядом. Предполагается, что таким образом популяция агрессоров сократится.

Канберра, Зоя Осколкова

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