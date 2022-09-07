В Австралии грызунам вживят капсулы с ядом для массового истребления кошек

Австралийские ученые разработали план, цель которого – истребить одичавших кошек. Для этого грызунам вживят капсулы с ядом. Об этом сообщает издание ACS.
В Австралии наблюдается самый высокий уровень вымирания млекопитающих в мире. По мнению специалистов, главная причина в одичавших кошках, которых завезли на материк еще в XVIII веке из Великобритании.
По оценкам специалистов, в Австралии обитают от 10 до 20 миллионов диких кошек. Они расплодились и активно истребляют мелких животных и птиц. За каждого убитого зверя охотникам дают награду, а заповедники огораживают высокой стеной.
Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды предложили вшивать в тела грызунов капсулы с ядом. Предполагается, что таким образом популяция агрессоров сократится.
Канберра, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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