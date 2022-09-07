В Индии мужчина укусил напавшую на него ядовитую змею

Житель Индии решил отомстить укусившей его змее и укусил ее в ответ. Об этом сообщает Kalinga TV.

Житель деревни Дарада в индийском штате Одиша работал в поле, когда его ужалила кобра. Мужчина не испугался и не побежал за медицинской помощью, а поймал змею и укусил ее.

Затем он повесил уже мертвую кобру себе на шею и ходил по деревне, хвастаясь своей победой.

Удивительно, но самочувствие мужчины не изменилось в худшую сторону. Хотя от укуса этой змеи человек может погибнуть.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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