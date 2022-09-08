В Индии фермер разбился, убегая от агрессивных обезьян

В Индии фермер получил смертельные травмы, убегая от стаи разъяренных обезьян. Об этом сообщает LADBible.

Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. 52-летний мужчина работал на крыше своего дома, когда его атаковали обезьяны. Стая из трех десятков агрессивных животных погналась за фермером, в результате он упал с высоты.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей вскоре скончался.

Теперь родственники погибшего пытаются найти виновного. Они считают, что власти должны предпринять какие-то меры, так как местные жители давно страдают от диких обезьян, которые нападают на людей и уничтожают посевы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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