Врачи обеспокоены ухудшением здоровья Елизаветы II

Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. Медики рекомендовали 96-летнему монарху оставаться под медицинским наблюдением.

«После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – говорится в заявлении. Подробности о состоянии Елизаветы II не приводятся.

Согласно сообщению, королева остается в шотландском замке Балморал и «чувствует себя комфортно».

По данным британских СМИ, после сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II наследник британского престола принц Чарльз и его сын принц Уильям направились в Шотландию, чтобы быть рядом с королевой.

Также сообщается, что телеканал BBC меняет эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы Елизаветы II.

Премьер-министр страны Лиз Трасс, в свою очередь, заявила, что вся Великобритания глубоко обеспокоена новостями о здоровье королевы, мысли британцев с Елизаветой II и ее семьей.

Елизавета II с конца прошлого года страдает, по данным Букингемского дворца, от «эпизодических проблем с передвижением». С тех пор она была вынуждена сократить свои публичные мероприятия, а в среду отменила запланированную онлайн-встречу с высокопоставленными министрами после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть, сообщает Reuters.

Обновлено. Принц Чарльз находится с королевой Елизаветой II, сообщает BBC. По информации ITV, другие дети Елизаветы II – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард – также прибыли в замок Балморал. Принц Гарри и его супруга Меган готовятся выехать в Шотландию, заявил официальный представитель четы. Кроме того, сообщается, что люди собираются у Букингемского дворца в Лондоне после сообщений об ухудшении состояния здоровья королевы. Британцы также собираются у замка Балморал.

Лондон, Наталья Петрова

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