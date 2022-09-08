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Четверг, 8 сентября 2022, 21:27 мск

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Новый король Великобритании сделал первое заявление

Фото: www.royal.uk

Новый британский король Чарльз выступил с заявлением по случаю кончины королевы Великобритании Елизаветы II, в котором говорится, что смерть его матери стала для него «моментом огромной печали».

В официальном заявлении нового короля Великобритании говорится: «В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру».

Как передает DailyTelegraph, Чарльза официально провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия, который должен «собраться как можно скорее».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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