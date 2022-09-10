Карл III: Принц Чарльз официально провозглашен королем Великобритании

Сегодня в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце прошла церемония восхождения на британский престол 73-летнего принца Чарльза, который был провозглашен новым королем – Карлом III. Его статус официально утвердил Совет по престолонаследию.

Свои подписи под прокламацией поставили старшие члены Тайного совета при монархе, в том числе новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и королева-консорт Камилла.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

Лондон, Светлана Антонова

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