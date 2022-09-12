В мире число рабов выросло на 9,3 миллиона

В мире за последние пять лет выросло число людей, которые находятся в рабстве. Об этом говорится в исследовании, проведенном Международной организации труда (МОТ).

С 2016 года, когда проводились последние подсчеты, количество рабов на планете увеличилось на 9,3 миллиона, пишет Reuters со ссылкой на доклад МОТ. Уточняется, что под рабством в современном мире понимается принудительный труд.

В настоящее время по крайней мере 27,6 миллиона человек, трудятся не по собственной воле, и 3,3 миллиона из них – дети. Если учитывать принудительные браки, в этом случае речь идет еще о 22 миллионах человек.

Более половины случаев принудительного труда приходится на страны с доходом выше среднего или с высоким уровнем дохода, добавили в МОТ. При этом любые кризисы, такие как пандемия коронавируса, вооруженные конфликты и другие, приводят к всплеску нарушений в сфере занятости. Они только усугубляют уже существующие проблемы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»