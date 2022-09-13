В Бельгии двигатель самолета рухнул на жилой дом

В Бельгии двигатель пролетающего воздушного судна рухнул на дом и пробил крышу. По счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает Canada Express News.

Инцидент произошел в бельгийской коммуне Варем. Жильцы находились в спальне, когда раздался грохот. Они подумали, что началась гроза. Оказалось, что на дом упали обломки двигателя Boeing 747. Одна из частей пробила крышу гаража, а вторая приземлилась на подъездную дорожку.

Выяснилось, что это оторвался капот одного из двигателей самолета исландской авиакомпании Air Atlanta. Борт выполнял рейс на Мальту и, несмотря на произошедшее, продолжил свой путь. Отмечается, что в результате происшествия не пострадал.

Тем временем, жильцы поврежденного дома вызвали экстренные службы, район оцепили сотрудники пожарной охраны. Расследованием причин случившегося занимается Группа реагирования на авиапроисшествия.

Брюссель, Зоя Осколкова

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